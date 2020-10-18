  

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağını düşürdü

18.10.2020 12:45 | Güncelleme: 18.10.2020 12:48

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağını düşürdü.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağını düşürdü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 12.30 civarında, Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağının, Cebrail yönünde Azerbaycan ordusuna saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, uçağın Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği belirtildi.

Azerbaycan ordusu dün de aynı yönde Ermenistan ordusuna ait bir Su-25 savaş uçağını düşürmüştü.