Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
24.10.2020 15:01 | Güncelleme: 24.10.2020 15:04
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğü bildirildi.
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğü bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephenin Gubadlı istikametinde Ermenistan'a ait bir savaş uçağının düşürüldüğü ifade edildi.
Azerbaycan hava savunma güçlerince vurulduğu belirtilen uçağın türü konusunda bilgi verilmedi.