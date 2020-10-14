Azerbaycan - Güney Kıbrıs UEFA Uluslar Ligi maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Gruptaki puan durumu nasıl? Maç sonucu!

UEFA Uluslar Ligi heyecanla takip ediliyor. Türkiye'nin de yer aldığı turnuvada birçok takım bir üst tura çıkmak için mücadele veriyor. Peki Azerbaycan - Güney Kıbrıs maç sonucu kaç kaç bitti? Maçta golleri kim attı?

AZERBAYCAN - GÜNEY KIBRIS MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ BİTTİ?

13 Ekim Salı akşam saat 19:00'da oynanan Azerbaycan - Güney Kıbrıs maçının sonucu 0 - 0 bitmiştir.

MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maç 0-0 berabere bitmiştir. Maçta gol olmamıştır.

UEFA ULUSLAR LİGİ C GRUBU PUAN DURUMU

Lüksemburg : 9 puan

Karadağ : 9 puan

Azerbaycan : 4 puan

Güney Kıbrıs : 1 puan