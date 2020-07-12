Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma çıktı: 2 şehit, 5 yaralı

Azerbaycan-Ermenistan hattında çıkan çatışmada, Azerbaycan ordusundan 2 asker şehit oldu, 5 asker ise yaralandı.

12.07.2020 16:51 | Son Güncelleme: 12.07.2020 18:11

Azerbaycan-Ermenistan sınırında her iki tarafta can kayıplarına neden olan çatışma çıktı.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da kullanarak gerçekleştirmek istediği saldırı girişiminin önlendiği belirtildi.

2 ŞEHİT, 5 YARALI

Azerbaycan ordusunun karşılık verdiği, Ermenistan askerlerinin kayıp vererek geri çekildiği kaydedildi. Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin ise yaralandığı bildirildi.