  

Azerbaycan, Ermenistan'ın ikinci Su-25 savaş uçağını düşürdü

18.10.2020 12:35 | Güncelleme: 18.10.2020 12:44

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan Hava Kuvvetleri, bugün Ermenistan hava kuvvetlerine ait Cebrail bölgesindeki mevzilere hava saldırısı yapan Su-25 saldırı uçağını düşürdü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan Hava Kuvvetleri, bugün Ermenistan hava kuvvetlerine ait Cebrail bölgesindeki mevzilere hava saldırısı yapan Su-25 saldırı uçağını düşürdü.  Azerbaycan Hava Savunma Birlikleri tarafından imha edildi.

Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Ordusu'nun  17 Ekim'de yine bir adet Su-25 savaş uçağını düşürdüğünü açıklamıştı.