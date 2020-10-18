Azerbaycan, Ermenistan'ın ikinci Su-25 savaş uçağını düşürdü
18.10.2020 12:35 | Güncelleme: 18.10.2020 12:44
Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan Hava Kuvvetleri, bugün Ermenistan hava kuvvetlerine ait Cebrail bölgesindeki mevzilere hava saldırısı yapan Su-25 saldırı uçağını düşürdü.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan Hava Kuvvetleri, bugün Ermenistan hava kuvvetlerine ait Cebrail bölgesindeki mevzilere hava saldırısı yapan Su-25 saldırı uçağını düşürdü. Azerbaycan Hava Savunma Birlikleri tarafından imha edildi.
Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Ordusu'nun 17 Ekim'de yine bir adet Su-25 savaş uçağını düşürdüğünü açıklamıştı.