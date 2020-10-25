Aytemiz Alanyaspor sahasında Fatih Karagümrük Spor'u 2 - 0 mağlup etti!
25.10.2020 20:27 | Güncelleme: 25.10.2020 20:31
Süper Lig'in lideri Aytemiz Alanyaspor Fatih Karagümrük'ü sahasında ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve bu haftayı da lider kapamayı garantiledi. Aytemiz Alanyaspor sahasında Fatih Karagümrük Spor'u 2 - 0 mağlup etmiş oldu.
ALANYASPOR İLK 11'İ
Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro
FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'İ
Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Salibur, Ndao, Darri, Sobiech
AYTEMİZ ALANYASPOR 2-0 FATİH KARAGÜMRÜK
GOLLER
Dk.8 Davidson, Dk.81 Babacar