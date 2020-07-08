Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman? Alanyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Alanyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında sarı kırmızılı takımı evinde ağırlayacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumunda oynanacak maç, 8 Temmuz günü gerçekleşecek. Üst üste mağlubiyetler alan Galatasaray'ın, yükselişe geçen Aytemiz Alanyaspor karşısındaki performansı merak konusu oldu. İşte, ayrıntılar...

AYTEMİZ ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Sözleşmesi sona eren Henry Onyekuru'nun yanı sıra sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone, sakatlığı bulunan Mario Lemina, cezalı olan Sofiane Feghouli ve Marcelo Saracchi gibi Galatasaraylı futbolcular Alanyaspor mücadesinde forma giyemeyecek. Önemli eksiklerle Galatasaray, 8 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de Aytemiz Alanyaspor'a karşı top koşturacak.

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor - Galatasaray mücadelesi spor severlerle olacak. Hakem Mete Kalkavan yönetiminde gerçekleşecek maçın birinci yardımcı hakemi Ceyhun Sesigüzel, ikinci yardımcı hakemi Kerem Ersoy olurken, Kutluhan Bilgiç dördüncü hakem olarak sahada bulunacak. Maç Çarşamba günü beIN Sports 1 kanalından takip edilebilecek.

ALANYASPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11

Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Caulker, Tzavellas, Juanfran, Ceyhun, Salih, Bakasetas, Fernandes, Efecan, Cisse.

Galatasaray: Okan, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Seri, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Ömer, Adem.