Ayırt etmek nasıl yazılır? TDK'ya göre ayırt etmek mi, ayırtetmek mi? Ayırt etmek ne demek?

Ayırt etmek kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, ayırt etmek TDK'ya göre nasıl yazılır? Ayırtetmek nasıl yazılır? Ayırtetmek mi, ayırtetmek mi? TDK'ya göre ayırt etmek kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE AYIRT ETMEK NASIL YAZILIR?

Ayırtetmek: Yanlış

Ayırt etmek: Doğru

AYIRT ETMEK İLE ÖRNEK CÜMLELER

Ayırt etmek:

Birkaç şeyi ayırt birbirinden niteliği anlamak, tefrik etmek, temyiz etmek.