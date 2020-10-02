Ayhan Bilgen'in yerine kayyum olarak atanan isim, belediye binası önüne seccade serip namaz kıldı

İçişleri Bakanlığı, Kobani eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını, Kars Valisi Türker Öksüz'ün Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıkladı. Bilgen'in yerine kayyum olarak atanan Öksüz'ün göreve geldikten sonra yaptığı ilk iş ise belediye binası önüne seccade serip namaz kılmak oldu.

SORUŞTURMADA 17 KİŞİ TUTUKLANDI

6-7 Ekim 2014'te Kobani bahanesiyle 2 polisin şehit olduğu ve 37 kişinin yaşamını yitirdiği şiddet olayları ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmış, çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 kişiden 17'si bugün tutuklandı. Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Gülfer Akkaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan isimler arasında bulunan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in görevden uzaklaştırılmasını ve Vali Türker Öksüz'ün belediye başkanlığına atanmasını şu açıklama ile duyurdu: "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma' suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/146757 sayılı soruşturması kapsamında 25.09.2020 tarihinde gözaltına alınan ve bu dosya kapsamında 02.10.2020 tarihinde tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan BİLGEN Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddesine istinaden İçişleri Bakanlığının 02/10/2020 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanununun 45 inci maddesinde yer alan, 'Ancak, belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46 ncı maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir. Görevlendirilecek kişinin seçilme yeterliğine sahip olması şarttır' hükmü ile 46 ncı maddesinde yer alan 'Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması ve yeni belediye başkanı veya başkan vekili seçiminin yapılamaması durumunda, seçim yapılıncaya kadar belediye başkanlığına büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde vali tarafından görevlendirme yapılır. Görevlendirilecek kişinin belediye başkanı seçilme yeterliğine sahip olması şarttır' hükmü uyarınca Kars Valisi Türker ÖKSÜZ İçişleri Bakanlığının 02.10.2020 tarihli onayı ile Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Valimiz Türker Öksüz, İçişleri Bakanlığımızın 02.10.2020 tarihli olurları ile Kars Belediye Başkan vekili olarak görevlendirilmiştir. Valimiz Türker Öksüz 2 Ekim 2020 tarihi itibari ile görevine başlamıştır" denildi.

TÜRKER ÖKSÜZ KİMDİR?

Bilgen'in yerine getirilen Kars Valisi Türker Öksüz, 1970 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Elazığ'da tamamladı. 1986 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1990 yılında mezun oldu. 2004-2005 yılları arasında Yüksek Lisansını Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde (TODAİE) tamamladı. Halen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yönetim Bilimleri Dalında doktora çalışmalarına devam etmektedir. 1992 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Mersin Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği görevine başladı, 1994 yılında dil eğitimi için 8 ay süreyle İngiltere'ye gönderildi. 1995 yılında Giresun-Yağlıdere Kaymakamı olarak atandı. Erzurum-Uzundere Kaymakamlığı, Adıyaman-Kahta Kaymakamlığı, Osmaniye ve Bartın Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2013 yılında yayınlanan Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı hukuk Müşavirliğine atandı. 2016 yılında İçişleri Bakanlığınca TBMM'de görevlendirildi. 2017 Haziran ayından itibaren de İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevini yürüttü. 27 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kars Valiliğine atandı. Türker Öksüz, iyi derecede İngilizce bilmekte olup, evli ve biri kız biri erkek olmak üzere 2 çocuğu bulunmaktadır.