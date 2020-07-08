Ayasofya'da Fetih suresinin okunması ile tartışılmaya başlanan Ayasofya ibadete açıldı mı? Ayasofya cami oldu mu? Ayasofya kararı ne oldu? Ayasofya 15 Temmuz'da ibadete açılacak mı gibi sorular yanıtlarını arıyor. İşte, detaylar…

AYASOFYA 15 TEMMUZ'DA İBADETE AÇILACAK MI?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Ayasofya'nın 15 Temmuz'da açılma ihtimaline ilişkin, "İnşallah daha önce açılır. Bana sorarsanız bugün açılsın. Şu an yüksek yargıda olan bir iş. İnşallah yargı bu konuda müspet bir karar verir. Ayasofya'nın ibadete açılmasını bekliyoruz." dedi.

AYASOFYA İBADETE AÇILDI MI?

Başvuru Danıştay tarafından değerlendirildi ve duruşma sona erdi. Danıştay'ın kararını 15 gün içerisinde yazılı olarak açıklayacağı bildirildi. Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmayacağı Danıştay kararından sonra belli olacak.