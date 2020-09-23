Ayasofya'daki yeni keşifler bilim dünyasıyla paylaşılacak

Ayasofya'yı yapımından bu yana geçen 1483 yıldır havalandırarak ayakta tutan yeraltı menfezlerinin 3 boyutlu görüntülenmesi projesinde elde edilen veriler, "Uluslararası Ayasofya Sempozyumu"nda bilim dünyasıyla paylaşılacak.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Ayasofya Müzesi iş birliğiyle Ayasofya'nın müze olarak kullanıldığı dönemde başlayan "Ayasofya Yeraltı Yapılarının 3 Boyutlu Görüntülenmesi ve Belgelenmesi Projesi" ile Ayasofya'yı havalandırarak rutubetten koruyan yaklaşık 900 metrelik yeraltı menfezleri ve yapılarının 3 boyutlu taraması yapıldı. Daha önce girilemeyen yerlere girilerek yeni yeraltı mekanlarının keşfedildiği projenin sonuçları "Uluslararası Ayasofya Sempozyumu"nda bilim dünyasına sunulacak.

SEMPOZYUM ÇEVRİMİÇİ DÜZENLENİYOR

İnşasından bu yana mistik bir yapı olarak hayranlık ve cazibe sembolü olan Ayasofya, Osmanlı ve Bizans mirasının tek bir büyük kubbe altında gözlemlenebildiği, çağlar boyunca sahip olduğu farklı kimliklerle pek çok amaca hizmet eden bir dünya mirası. Ayasofya'nın sosyal, ekonomik ve politik koşullar nedeniyle yapılı çevresiyle birlikte geçirdiği değişikliklere odaklanan "Uluslararası Ayasofya Sempozyumu", Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) tarafından 24-25 Eylül 2020'de çevrimiçi olarak düzenlenecek. Sempozyum YouTube'da Uluslararası Ayasofya Sempozyum hesabından takip edilebilecek.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Hasan Fırat Diker, Doç. Dr. Mine Esmer, Dr. Öğr. Üyesi Alidost Ertuğrul ve İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü Öğr. Gör. Arkeolog Ali Hakan Eğilmez yürütücülüğünde 29 Haziran-16 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen "Ayasofya Yeraltı Yapılarının 3 Boyutlu Görüntülenmesi ve Belgelenmesi Projesi" kapsamında elde edilen veriler sempozyumda katılımcılarla paylaşılacak. Ayasofya'nın daha önce keşfedilmemiş yeraltı yapılarında hava sirkülasyonunu engelleyen moloz ve çamur birikintilerinin giderilmesine yönelik gerçekleşen proje ile yapının sürdürülebilir korunmasına katkı sağlamak amaçlanıyor.

DÜNYADAN ARAŞTIRMACILAR BİR ARAYA GELİYOR

Açılış konuşmalarını Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı'nın yapacağı sempozyum 7 oturumda gerçekleşecek. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Ayasofya Müzesi, Kindai Üniversitesi, Tohoku Sanat ve Tasarım Üniversitesi, Kyoto Üniversitesi ve Calabria Üniversitesi ortaklığında gerçekleşecek "Uluslararası Ayasofya Sempozyumu", Almanya, ABD, Japonya, İsviçre, İtalya ve İspanya'nın da aralarında olduğu birçok ülkeden akademisyen, araştırmacı ve uzmanı bir araya getirecek.

Sempozyumun oturum başlıkları, "Arşiv Belgelerinde Ayasofya, İstanbul'un Hafıza Mekanı Olarak Ayasofya, Ayasofya'nın Koruma Koşullarının Çevresel Araştırması, Ayasofya'nın Taş Eserleri ve Kitabeleri, Ayasofya'nın Kubbe ve Aydınlatması, Ayasofya'nın Yeraltı Yapılarının Görüntülemesi ve Ayasofya'nın Eski Yazma ve Kaynaklar Bağlamında Değerlendirilmesi, Çağdaş Görüntüleme Yöntemlerinin Ayasofya'da Kullanımı" olarak belirlendi.

Program akışının ayasofyasempozyumu.fsm.edu.tr adresinde yer aldığı sempozyum; Youtube, 'Uluslararası Ayasofya Sempozyum' kanalından izlenebilecek.