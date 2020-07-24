Ayasofya'da ilk namaz! 86 yıl sonra Ayasofya'da ilk namaz kılınıyor

Ayasofya Camii, bugün cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açıldı. Vatandaşlar da saat 10.00'dan itibaren cuma namazı kılmak için belirlenen alanlara girmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrif ettiği Ayasofya'da ilk namaz 13.30'da okunan ezanın ardından kılınmaya başladı.

BİNLERCE KİŞİ AYASOFYA'DA

Salgın nedeniyle Ayasofya Camisi ve çevresinde kadınlar için 2, erkekler için 3 olmak üzere 5 farklı açık alan, namaz kılma yeri olarak belirlendi. Erkekler için Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Yerebatan Caddesi; kadınlar için Sultanahmet Türbesi yanındaki alan ile Mehmet Akif Parkı tahsis edildi. Vatandaşlar bu alanları hınca hınç doldurunca İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saat 11.00'den itibaren alana girişlerin kapatıldığını duyurdu.

BASINDAN YOĞUN İLGİ

Bugün ibadete açılacak olan Ayasofya'da kılınacak cuma namazını takip etmek isteyen yerli ve yabancı basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Çok sayıda basın mensubu sabahın erken saatlerinden itibaren akredite olmak için akredite noktasına geldi. Burada işlemleri tamamlanan basın mensupları minibüslerle alana götürülüyor.

SALAVE TEKBİR İLE PROGRAM BAŞLADI

Ayasofya Camisi'nde sabah 10.00'da sala ve tekbirlerle başlayan programda, Kur'an-ı Kerim okundu. Türkiye'nin seçkin hafızları, ilk olarak birinci cüzü, ardından Kehf Suresi, Meryem Suresi, Yasin Suresi, Fetih Suresi ile kısa surelerden olan İhlas, Felak ve Nas Surelerini tilavet etti.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN KUR'AN-I KERİM OKUDU

Namaz öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Fatiha Suresi ile Bakara Suresi'nden ilk ayetlerini okudu. Erdoğan'ın sesini duyan vatandaşlar da coşkulu bir şekilde tepki verdi.

4 MİNAREDEN 4 MÜEZZİN KARŞILIKLI OLARAK EZAN OKUDU

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 4 minaresinde 4 müezzin birlikte okudukları selanın ardından karşılıklı olarak öğlen ezanını okudu.