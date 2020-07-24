Ayasofya'da alanlar doldu! Ayasofya'ya girişler durduruldu mu?

Koronavirüs salgınının etkili olduğu şu günlerde Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk cuma namazına vatandaşlar büyük ilgi gösterince dışarıda ayrılan alanlar doldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da alanlara girişlerin durdurulduğunu açıkladı.

VALİ ALİ YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPTI

Vali Ali Yerlikaya, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "Değerli Misafirlerimiz, Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu. Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım. Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak."

İLK NAMAZ KAÇTA KILINACAK?

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinin ardından cami olan, 1934 yılında müzeye çevrilen ve 2 Temmuz'da Danıştay'ın verdiği kararla yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk namaz bugün 13.16'da kılınacak. Vatandaşlar saat 10.00'dan itibaren alana girmeye başladı.

KADIN VE ERKEK İBADET YERLERİ NASIL OLACAK?

Salgın nedeniyle Ayasofya Camisi ve çevresinde kadınlar için 2, erkekler için 3 olmak üzere 5 farklı açık alan, namaz kılma yeri olarak belirlendi. Erkekler için Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Yerebatan Caddesi; kadınlar için Sultanahmet Türbesi yanındaki alan ile Mehmet Akif Parkı tahsis edildi.

BASINDAN YOĞUN İLGİ

Bugün ibadete açılacak olan Ayasofya'da kılınacak cuma namazını takip etmek isteyen yerli ve yabancı basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Çok sayıda basın mensubu sabahın erken saatlerinden itibaren akredite olmak için akredite noktasına geldi. Burada işlemleri tamamlanan basın mensupları minibüslerle alana götürülüyor.

AYASOFYA'DAN İLK FOTOĞRAF

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tarihi günün sabahında Ayasofya Camii'nin içinde çekilen ilk fotoğrafı Twitter'dan paylaştı.

PROGRAMA BAŞLANDI

Ayasofya Camisi'nde sabah 10.00'da sala ve tekbirlerle başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılıyor. Türkiye'nin seçkin hafızları, ilk olarak birinci cüzü, ardından Kehf Suresi, Meryem Suresi, Yasin Suresi, Fetih Suresi ile kısa surelerden olan İhlas, Felak ve Nas Surelerini tilavet ediyor.

MUHARREM İNCE YOLA ÇIKTI

CHP'nin 2018 yılındaki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katılmak için Yalova'daki evinden yola çıktı.

AYASOFYA'DA EZAN, YUNANİSTAN'DA MATEM ÇANI

Ayasofya'nın ibadete açılmasını hazmedemeyen Yunanistan'ın Mora'da Patra kentinde, Cuma namazı kılındığı esnada, kiliselerde matem çanları çalacak.