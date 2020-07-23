Ayasofya Camii'nde kılınacak Cuma namazı öncesi hangi yollar kapalı, hangileri açık?

Cuma günü köprü trafiği açık mı? Koronavirüs önlemlerininde had safhada olacağı Ayasofya'daki ilk Cuma namazı öncesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, trafiğe kapaılı olacak yolları ve alternatif geçiş güzergahlarını vatandaşla paylaştı. Cuma günü hangi yollar kapalı olacak?

23 TEMMUZ KAPALI OLAN YOLLAR

Perşembe günü saat 20.00'den itibaren kullanıma kapatılacak yollar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından açıklandı:

Ankara Caddesi, Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi, Sarayburnu Gülhane Caddesi,Ahırkapı Caddesi, Aksakal Sokağı, İshakpaşa Caddesi, Küçükayasofyadan Torun Sokağa Katılım, Nakil Bent Sokak, Tavukhane Sokak, Peyhane Sokak, Klodfarer Caddesi, Babıali Caddesi, Alayköşkü Caddesi,Gülhane İçerisi, Alemdar Caddesi ve tarihi yarımadaya bağlanan yollar kapalı olacak.

ALTERNATİF GEÇİŞ GÜZERGAHLARI

Saat 20.00'den itibaren kapalı olan yollara alternatif olacak kullanılacak yollar şöyle: Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil, Atatürk Bulvarı, D-100 Kuzey Güney, Rauf Orbay Caddesi, Atatürk Köprüsü ve Galata Köprüsü güzergâhları kullanılabilecek.

24 TEMMUZ KAPALI OLAN YOLLAR

İlk Cuma namazının kılınacağı 24 temmuz günü saat 05.00'den itibaren belirtilen yollar trafiğe kapanacak. Sahil Kenedy Caddesi Taşhanlar Varyant ile Sirkeci Meydan Arası Çıkan Tüm Cadde ve Sokaklar, Galata Köprüsü, Namık Kemal Caddesi, Ordu Caddesi, 10. Yıl Caddesi Topkapı Tünelden Sahil İstikametine, Ragıp Gümüşpala Caddesi Atatürk Köprüsünden Sirkeci İstikametine, Gazi Mustafa Kemal Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı Hipodrom Önünden Sahil İstikametine, Ahırkapı Caddesi Sultanahmet İstikametine, İshakpaşa Caddesi, Aksakal Sokak, Ebusuud Caddesi, Küçükayasofya Caddesi, Torun Sokak, Tavukhane Sokak,Nakilbent Sokak, Klodfarer Caddesi, Peykhane Caddesi, Cemal Yener Tosyalı, Revani Çelebi Sokak,Hacı Kadın Caddesi, Divanyolu Caddesi, Piyeloti Caddesi Kadırga Caddesinden İtibaren, Dostluk Yurdu Sokak, Babıali Caddesi, Alayköşkü Caddesi, Gülhane Parkı Girişleri, Hayriye Tüccarı Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi,Hükümet Konağı Caddesi, İmran Öktem Caddesi, Reşadiye Caddesi ve Ankara Caddesi kapatılacak.

CUMA GÜNÜ ALTERNATİF YOLLAR

Cuma namazı dolayısıyla kapatılan yollara alternatif geçiş yapılabilecek güzergahlar şöyle: Vatan Caddesi,Millet Caddesi,Balat Sahil,Atatürk Bulvarı,D 100 Kuzey Güney,Rauf Orbay Caddesi, Türkeli Caddesi,Atatürk Köprüsü ve Fevzipaşa Caddesi'nin kullanılabileceği bildirildi.