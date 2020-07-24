Ayasofya Camii kapalı olan yollar neler? Ayasofya sağlık hizmeti noktaları

Ayasofya Camii sağlık hizmeti noktaları nerede? Koronavirüs salgını devam ederken, Ayasofya Camii'nde kılınacak Cuma namazı öncesi sağlık hizmeti noktaları oluşturuldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya trafiğe kapalı olan yolları ve sağlık hizmeti noktalarını vatandaşa duyurdu. İşte, Ayasofya Camii trafiğe kapalı olan güzergahlar...

24 TEMMUZ TRAFİĞE KAPALI OLAN YOLLAR

Ankara Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi Taşhanlar Varyant ile Sirkeci Meydan arası çıkan tüm cadde ve sokaklar, Alemdar Caddesi, Galata Köprüsü, Namık Kemal Caddesi, Ordu Caddesi, 10. Yıl Caddesi Topkapı tünelden sahil istikametine, Ragıp Gümüşpala Caddesi Atatürk Köprüsü'nden Sirkeci istikametine, Gazi Mustafa Kemal Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı hipodrom önünden sahil istikametine, Ahırkapı Caddesi Sultanahmet istikametine,İshakpaşa Caddesi, Aksakal Sokak, Ebusuud Caddesi, Küçük kayasofya Caddesi, Torun Sokak, Tavukhane Sokak, Nakilbent Sokak, Klodfarer Caddesi, Peykhane Caddesi, Cemal Yener Tosyalı, Revani Çelebi Sokak, Hacı Kadın Caddesi, Divanyolu Caddesi, Piyerloti Caddesi Kadırga Caddesi'nden itibaren, Dostluk Yurdu sokak, Babıali Caddesi, Alayköşkü Caddesi, Gülhane Parkı girişleri, Hayriye Tüccarı Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Hükümet Konağı Caddesi, İmran Öktem Caddesi ve Reşadiye Caddesi."

Alternatif olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil, Atatürk Bulvarı, D-100 Kuzey Güney, Rauf Orbay Caddesi, Türkeli Caddesi, Atatürk Köprüsü ve Fevzipaşa Caddesi güzergahları trafiğe açık olarak kullanılacak.

Ayasofya Camisi ile ilgili 23 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'dan ve 24 Temmuz Cuma günü Saat 05.00'dan itibaren belirlenen yollar trafiğe kapalı olacak.

AYASOFYA CAMİİ SAĞLIK HİZMETİ NOKTALARI NEREDE?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından Ayasofya'da kılancak ilk Cuma namazı öncesi uyarılarda bulundu. Namaz öncesi koronavirüse karşı tüm önlemleri aldıklarını belirten Yerlikaya, sosyal mesaje ve maske uyarısını da yineledi. Ayrıca Ayasofya Camii'nde kılınacak namaz için belirli yerlere sağlık hizmeti noktaları kuruldu.

Sağlık Hizmet Noktaları