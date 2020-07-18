Ayakkabıdan 844 uyuşturucu hap çıktı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda polisin şüphe üzerine durdurduğu kişinin poşet içinde taşıdığı ayakkabıdan 844 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaşan emniyet ekipleri çalışma başlattı. Otogar ve çevresinde devriye olarak gezen Güven Timleri şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Şüpheli Ramazan İ.(23)'nin elinde bulunan poşetin içerisindeki ayakkabıda yapılan aramada 844 adet extacy adı verilen hap ele geçirildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklaranak cezaevine gönderildi.