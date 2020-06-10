Ayak kokusunu gideren yöntemler!

Kombini hazırladınız, makyajı tamamladınız ama burnunuza gelen kokular dışarı çıkmanıza engel oluyor. Endişe etmenize gerek yok. Ayağınızdan gelen o itici kokuyu kesmek için pratik ve doğal yöntemlere sahisiniz.

KARBONAT

Ayak kokusu için en bilindik yöntem olan karbonat, ayağınızda kokuyu gideriyor. Bir kap içine ayağınızın üstüne gelecek kadar su koyun. İki tatlı kaşığı karbonat ekleyip ayağınız karbonatlı suyun içinde bekletin. Bu işlemi bir hafta boyunca tekrarladığınızda kötü kokulardan eser kalmayacaktır.

LAVANTA YAĞI

Hoş aroması ile bilinen lavanta, ayaklarınız için çözüm oluyor. Ayağınızı günde iki defa lavanta yağı eklenmiş suyun içinde bekletirseniz, ayağınızdaki kötü kokulardan kurtulabilirisiniz.

SİYAH ÇAY

10 gün boyunca uygulayacağınız siyah çay uygulaması ile ayağınızdaki kötü kokulardan kurtulabilirsiniz. 3 adet siyah çay poşetini demetlikten sonra ayağınızın üstünü örtecek kadar su dolu kabın içine koyun. Ayağınızı 20 dakika boyunca bu suyun içinde bekletin.

SİRKE

2 su bardağı sirkeyi bir litre suya karıştırıp karışımı bir kaba alın. Su-sirke karışımını aynı ortanı ile istediğiniz kadar artırabilirsiniz. Ayağınızı bu karışımda 10-15 dakika bekletin sonra durulayın. Ayağınızdaki keksin kokular gidecektir.

ADAÇAYI

Adaçayını ayağınızın üstü kaplanacak kadar suyun içine ekleyin. Ayağınızı suyun içinde 10-15 dakika bekletip ayaklarınızı durulayın.

AYAK KOKUSUNA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER

Her gün aynı ayakkabıyı giymeye çalışın.

Ayakkabınızı kullanmadığınız zamanlarda içine karanfil koyabilirsiniz.

Özel ayakkabı deodorantları ile ayakkabılarınızı sağlıklı şekilde muhafaza edebilirsiniz.

Çorabınıza biraz pudra serperek terlemeyi engelleyebilirsiniz.

Aynı çorabı iki gün üst üste giymeyin.