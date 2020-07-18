Ayağına demir şiş saplanan adamın sağlık durumu ne?

Evinin bahçesinde ağaçların bakımını yapan bir anda sol bacağında hissettiği acı ile neye uğradığını şaşırdı. Ayakkabısını delerek sol ayağına saplanan demir şiş'i gören Yüksel, 112'yi arayarak yardım istedi.

DEMİR ŞİŞ AYAK TARAK KEMİĞİNE KADAR SAPLANDI

Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan talihsiz adam ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çekilen röntgen filminde ayak tarak kemiğine kadar saplanan şiş'in zarar vermeden çıkarılması için şahıs ambulansla Konya Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.