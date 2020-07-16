Ay Lav Yu Tuu filmi konusu nedir? Ay Lav Yu Tuu oyuncuları ve Ay Lav Yu Tuu özeti!

Ay Lav Yu Tuu filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Ay Lav Yu Tuu filmini izleyecek olanların merak ettiği Ay Lav Yu Tuu konusu nedir, Ay Lav Yu Tuu oyuncuları kimler ve Ay Lav Yu Tuu özeti gibi konuları inceliyoruz.

AY LAV YU TUU FİLMİNİN ÖZETİ

"Ay Lav Yu"nun ikincisi "Ay Lav Yu Tuu"da da kahkaha sesleri artarak devam ediyor! Amerika'da eğitim alıp köyü Tınne'ye dönen İbrahim'in (Sermiyan Midyat) iki kültür arasında yaşadıklarını neşeli ve kendine has bir üslupla sinemaya taşıyan Sermiyan Midyat, ikinci hikâyede de bu farklılıklardan besleniyor.

Tınne Köyü'ne Amerikalı bir gelinin gelmesiyle başlayan macera, bu kez İbrahim'in Amerika macerası ile devam ediyor. Filmde neredeyse tüm Amerika'nın kalkıp Tınne'ye gelmesiyle kahkaha dolu olaylar birbirini izliyor.

AY LAV YU TUU OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat'ın yaptığı filmde, Amerika'da eğitim alıp köyü Tınne'ye dönen İbrahim'in iki kültür arasında yaşadıkları anlatılıyor.

Yönetmen: Sermiyan Midyat

Oyuncular: Sermiyan Midyat, Nikki Leigh, Steve Guttenberg, Gizem Karaca, Bora Akkaş, Tuna Orhan