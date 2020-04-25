Ay ile yıldız geceyi aydınlattı

BURSA - 11 ayın sultanı Ramazanın ikinci gününde gökyüzünde hilal ile parlayan yıldız dikkat çekti

Bursa'nın İnegöl İlçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde ayın hilal fazıyla birlikte parlayan bir yıldız herkesin dikkati çekti. Gökyüzündeki o muhteşem an ise kameraya böyle yansıdı. Ramazan ayın ikinci gününde görülen hilal ile parlayan yıldız geceye ayrı bir renk kattı.