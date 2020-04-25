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Ay ile yıldız geceyi aydınlattı

Ay ile yıldız geceyi aydınlattı 11 ayın sultanı Ramazanın ikinci gününde gökyüzünde hilal ile parlayan yıldız dikkat çekti Bursa'nın İnegöl İlçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde ayın hilal fazıyla birlikte parlayan bir yıldız herkesin dikkati çekti.

25.04.2020 22:31 | Son Güncelleme: 25.04.2020 22:32

Ay ile yıldız geceyi aydınlattı

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BURSA - 11 ayın sultanı Ramazanın ikinci gününde gökyüzünde hilal ile parlayan yıldız dikkat çekti

Bursa'nın İnegöl İlçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde ayın hilal fazıyla birlikte parlayan bir yıldız herkesin dikkati çekti. Gökyüzündeki o muhteşem an ise kameraya böyle yansıdı. Ramazan ayın ikinci gününde görülen hilal ile parlayan yıldız geceye ayrı bir renk kattı.