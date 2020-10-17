Ay'da yürüyen ilk insan olan Neil Armstrong, Ay'a giderken yanından hangisinden parçalar götürmüştür?
17.10.2020 22:26 | Güncelleme: 17.10.2020 22:30
Yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster?Kim Milyoner Olmak İster 250 Bin TL'lik soru! Ay'da yürüyen ilk insan olan Neil Armstrong, Ay'a giderken yanından hangisinden parçalar götürmüştür?
ATV'nin vazgeçilmez yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu.
AY'DA YÜRÜYEN İLK İNSAN OLAN NEİL ARMSTRONG, AY'A GİDERKEN YANINDAN HANGİSİNDEN PARÇALAR GÖTÜRMÜŞTÜR?
A: Galileo'nun teleskobu
B: Newton'ın peruğu
C: Wright Kardeşler'in uçağı
D: Einstein'ın beyni
Doğru cevap: C Wright Kardeşler'in uçağı