Avukat eşini öldüren doktorun akıl sağlığı yerinde olduğu tespit edildi

İstanbul Adlı Tıp Kurumu, Diyarbakır'da avukat eşi Müzeyyen Boylu Issı'yı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık doktor Mesut Issı'nın akıl sağlığının yerinde olduğuna ilişkin rapor hazırladı.

Tutuklu sanık Issı'nın Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavisinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Kuruluna sevk edildi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu sanık Issı hakkında hazırladığı ve dava dosyasına konulmak üzere Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdiği raporda, sanığın 3 gün boyunca muayenesi, müşahedesi, tetkikleri yapıldığı belirtildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Sanıkta ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığı tespit edilemedi. Dava dosyasının tetkikinden de suç tarihinde suçunu takip eden günlerde de herhangi bir akli arıza içinde olduğuna delalet edecek tıbbı bulgu ve belgeye rastlanmadı. Mesut Issı'nın eşi kasten öldürmek, tasarlayarak öldürme, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, ruhsatsız silahlarla mermi satın alma, taşıma ve bulundurma suçlarına karşı ceza sorumluluğu tam olduğu kanaat ve mütalaamızı bildirir gözlem raporudur."

8 Haziran'da tutuklu sanık Issı'nın yargılanmasına devam edilecek.

İstenen ceza



İddianamede, tutuklu sanık Mesut Issı hakkında "nitelikli kasten öldürmek" ve "ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Doktor Mesut Issı, 19 Mayıs 2019'da merkez Kayapınar ilçesinde boşanma davasının sürdüğü eşi avukat Müzeyyen Boylu Issı'yı tabancayla 11 el ateş ederek öldürmüştü.