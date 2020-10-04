Ava giden güvenlik korucusu kayınbiraderinin kaza kurşununa kurban gitti

Kahramanmaraş'ın Suçatı Mahallesi'nde ava giden Fatih Gürocak, iddiaya göre kendisi gibi güvenlik korucusu olan kayınbiraderi Mesut Gürocak'ın hayvana ateş etmek istemesi sonucu vuruldu.

Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği Fatih Gürocak kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Gürocak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Fatih Gürocak'ın cenazesi, toprağa verilirken, Mesut Gürocak ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.