Avcılar'da fabrika yangını
Avcılar'da plastik ürün imalatı yapılan fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
27.05.2020 15:57 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:34
Avcılar'da plastik ürün imalatı yapılan fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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Alınan bilgiye göre, Firüzköy Mahallesi'nde plastik ürün imalatı yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.