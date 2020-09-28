AUZEF kayıt yenileme, yeni kayıt ne zaman? 2020 - 2021 İÜ AUZEF akademik takvimi

AUZEF, ikinci üniversite kayıt tarihi 01 Eylül - 30 Eylül 2020 olarak belirlendi. Diğer yandan 2020-2021 AUZEF, güz dönemi 28 Eylül'de başlıyor. İstanbul Üniversitesi AUZEF başvuru şartları araştırılıyor. AUZEF'e kimler başvurabilir? İşte, AUZEF hakkında detaylar...

AUZEF YENİ KAYIT NE ZAMAN?

Binlerce AUZEF için yeni kayıt bekleyen aday gelecek açıklamayı bekliyordu. İstanbul Üniversitesi 2020-2021 yılı takvimini duyurdu. Buna göre bahar dönemi için yeni kayıt hakkı kazananlar için 22-26 Şubat 2021 yeni kayıt tarihidir.

AUZEF 2020-2021 TAKVİMİ

2020-2021 eğitim öğretim yılı AUZEF güz dönemi kayıt yenileme işleminde yeni kayıt hakkı kazananların fakülteye ilk kayıt tarihleri geçerli olacak.

* Bahar dönemi için yeni kayıt hakkı kazananlar 22-26 Şubat 2021 tarihleri arasında işlemlerini yapabilecekler.

* Buna göre 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi 28 Eylül 2020 tarihinde başlayacak - 1 Ocak 2021 tarihinde sona erecek.

* 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi 8 Mart 2021 tarihinde başlayacak - 11 Haziran 2021 tarihinde sona erecek.

* 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı AUZEF Güz Dönemi Kayıtlı Öğrenciler İçin 14-18 Eylül 2020 tarihlerindedir.

* Bahar dönemi tarihleri kayıtlı öğrenciler için 22-26 Şubat 2021 olarak belirlendi.

AUZEF başvuru kılavuzu...

AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTEYE KİMLER BAŞVURABİLİR?

ÖSYM tarafından öğrenci yerleştirilen yükseköğretim kurumlarında halen öğrenci ya da bu yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar (yabancı uyruklu olanlar da dâhil),

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup mezuniyetlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından (YÖK)Denklik Belgesi ile belgeleyenler,

Sınavsız ikinci üniversite kapsamında başvuru yapabilirler.