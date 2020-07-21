AUZEF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF nedir?

AUZEF final sınavları 20 Temmuz'da tamamlandı. Koronavirüs nedeniyle online olarak düzenlenen sınavların ne zaman açıklanacağı aratılıyor. 2019 - 2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi bitirme sınavı https://esinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden gerçekleşti.

AUZEF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi bünyesinde gerçekleşen Açık ve Uzaktan Eğitim final sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe dair kesin bir açıklama bulunmuyor. 10 Temmuz'da başlayan sınavlar 20 Temmuz'da tamamlanmıştı. Ancak sonuçların 4 gün içerisinde açıklanabileceği öngörülüyor.

AUZEF NEDİR?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi şeklinde açıklanan AUZEF, İstanbul Üniversitesi bünyesinde açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarının faaliyetlerini sürdüren fakültedir. 2009 yılından itibaren uzaktan öğretim, 2011 yılından itibaren de açıköğretim kapsamında programlara öğrenci kabul ediyor.

2018 yılı itibariyle 22 lisans, 20 Ön lisans ve 7 lisans tamamlama programı bulunuyor. Bu programların 29'ü açıköğretim, 18'i AUZEF'e bağlı uzaktan öğretim, 2'si de diğer fakültelere bağlı uaktan öğretim programı şeklindedir.