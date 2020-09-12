MEB'den, velilerin karşısına atletle çıkan rehber öğretmene inceleme

Ankara'da ortaokulda görev yapan rehber öğretmen Kemal C.'nin, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin internet üzerinden bilgi verdiği velilerin karşısına atletle çıkması tepki çekti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, öğretmen hakkında inceleme başlattığı öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitimin uygulanmasına ilişkin 81 ilin Milli Eğitim Müdürlüklerine genelge gönderdi. Genelgenin ardından tüm okullar, yeni eğitim ve öğretim yılında derslerin nasıl işleneceğine ilişkin internet üzerinden velileri bilgilendirme çalışması başlattı.Ankara Çankaya'da bulunan 27 Aralık Lions Ortaokulu'nda rehber öğretmen olarak görev yapan Kemal C. de internette görüntülü konuşma programı üzerinden öğrenci velilleriyle bir araya gelerek, yeni dönem hakkında bilgi verdi. Ancak Kemal C.'nin, velilerin karşısına atletle çıkması tepki çekti.

VELİLER YÖNETİME BİLDİRDİ, İNCELEME BAŞLATILDI

Sınıfta alınan koronavirüs tedbirlerini anlatan öğretmeni atletli gören veliler, şaşkınlık yaşayarak durumu okul yönetimi ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirdi. Bakanlığın, okul yönetiminden konuyla ilgili bilgi aldığı ve inceleme başlattığı öğrenildi.