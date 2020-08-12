Atiye dizisi çekimleri neden durduruldu? Atiye dizisine kim dava açtı? Atiye dizisi yayın tarihi ertelenecek mi?

Başrollerinde Beren Saat, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun'un olduğu Netflix yapımı dizisi, davalık oldu. Yeni sezonu büyük merakla beklenen dizi çekimlerine devam edebilecek mi?

ATİYE DİZİSİ NEDEN MAHKEMELİK OLDU?

Yazar Şengül Boybaş, "Dünyanın Uyanışı" adlı romanından esinlenilerek çekilen dizinin ön jeneriğinde, fragman, afiş gibi tanıtımlarında eserine ve ismine yer verilmediğini iddia ederek OG Prodüksiyon şirketine dava açtı.

DAVA DİLEKÇESİNDE NELER YER ALDI?

Açılan davanın dilekçesinde, "Şengül Boybaş, dizi ekibinin katıldığı hiçbir organizasyona çağrılmamıştır. Verilen demeçlerde de Boybaş'ın ve eserinin adı anılmamıştır. Hak ihlalinin devamı halinde dizinin ikinci ve üçüncü sezonunun yayınının durdurulmasına yönelik tedbir kararı istiyoruz" denildi.