Atatürk'ün silüeti göründü mü? Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan silueti görülmeye başlandı mı? Atatürk'ün silüeti nerede?

15 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında 17.55-18.10 saatleri arasında ortaya çıkan Atatürk silüeti, güneşli hava ile tekrar ortaya çıktı. Atatürk'ün Karadağ sırtlarındaki silüetini görmek için bölgeye akın eden ziyaretçiler bolca fotoğraf çektirdi. Atatürk'ün silüeti göründü mü? Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan silueti görülmeye başlandı mı?

ATATÜRK'ÜN SİLÜETİ GÖRÜNDÜ MÜ?

Her yıl 15 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında 17.55-18.10 saatleri arasında ortaya çıkan Atatürk silüeti, güneşli hava ile birlikte dün görülmeye başlandı. Yaklaşık 15 gündür gökyüzünün bulutlu olması nedeniyle görünmeyen silüet, güneşli hava ile yüzünü gösterdi. Atatürk'ün Karadağ sırtlarındaki silüetini görmek için bölgeye akın eden ziyaretçiler bolca fotoğraf çektirdi.

ATATÜRK'ÜN SİLÜETİ NEREDE GÖRÜLÜYOR?

Ardahan'ın Damal ilçesi Karadağ sırtlarına yansıyan Mustafa Kemal Atatürk silüeti her yıl olduğu gibi bu yıl da görülmeye başladı.