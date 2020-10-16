Son dakika haberleri! Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alınırken Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz atandı.Sağlık Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugün ki yayımlanan sayısında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2,3 ve 4 maddeleri gereğince Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alınırken, Adalet Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz atandı.

ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETEDE

Sağlık Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Sağlık Bakanlığı "Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Çalışma Grubu" Mükemmeliyet Merkezi Komisyonu Üyeliğine Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım getirildi. Sağlık Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Arif Çetin atandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdür Yardımcılığına vergi müfettişi Coşkun Çekiciler getirildi.

(Mehmet Kalay/İHA)