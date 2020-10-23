Aston Villa - Leeds United İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?

Premier Lig'de bugün 6. haftanın maçları başlıyor. Bu maçlardan birisi de Aston Villa - Leeds United maçıdır. Peki Aston Villa - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

ASTON VİLLA - LEEDS UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Aston Villa - Leeds United maçı 23 Ekim Cuma günü (yani bugün) akşam saat 22:00 'da başlayacaktır.

ASTON VİLLA - LEEDS UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Aston Villa - Leeds United maçını S Sport Plus ve S Sport kanalından izleyebilirsiniz.

ASTON VİLLA - LEEDS UNİTED MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Villa Park, Birmingham'da oynanacak.