Askıda ekmek ne demek? Askıda ekmek kampanyası nedir?

Askıda ekmek kampanyası, ekmeğe yapılan zam sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından gündeme getirildi. Askıda ekmek ne demek, nasıl uygulanır? Askıda ekmek Kampanyası detayları...

ASKIDA EKMEK KAMPANYASI NEDİR?

Kampanya, ekmek almak isteyenlerin, aldıkları ekmek sayısından bir veya birkaç ekmek fiyatı daha fazla ödemesiyle oluyor. Vatandaş tarafından parası verilen ancak alınmayan ekmekler, ihtiyaç sahiplerinin alması için askıya bırakılıyor. Daha önce parsı verilen ve bu nedenle de askıya bırakılan ekmekler, Türkiye'de yeni bir gelişme değil.

Osmanlı döneminden itibaren var olan yöntem, yardımlaşmanın göstergesi olarak tarif edilir.Sadece Türkler'e özgüdür ve sadece ekmek için değil daha birçok ürün için kullanılıyor. Türkiye'de her gün 1,5 milyondan fazla ekmek çöpe gidiyor. Tüketimde denge ve yardımlaşma amacıyla askıda ekmek kampanyası türünde faaliyetler büyük fayda sağlıyor.

EKMEK ZAMMI NE KADAR?

İstanbul Ticaret Odası'nda alınan karar doğrultusunda, ekmeğin kilogram fiyatı 6,25 liradan 7,50 liraya yükseltilmiştir. Un fiyatlarındaki artışların ekmeğe de yansıdığı ifade edilmiştir.

Fiyat listesine göre 200 gram ekmek 1,50 liradan, 240 gram ekmek ise 1,80 kuruştan satılıyor. İstanbul'un pek çok semtinde ekmek fiyatları ise farklılıklar gösteriyor.Bazı fırıncılar 220 gram ekmeği 1,65 liradan satması gerekirken 2 liradan satıyor.