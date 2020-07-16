Asena müjdeyi verdi

Eşi Hasan Dere ile birlikte Almanya'da sahibi oldukları eğlence mekanlarınının her detayı ile ilgilenen Asena, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Öte yandan Ekim ayında da Show TV'de yayınlanacak olan "Asena ile Bir Düğün Hikayesi" programıyla sevenlerinin karşısına çıkacak olan Asena, evlenecek çiftlerin hikayelerini ekrana taşıyacak. Yeni tarz ve konsepti ile daha önce olmayanı oldurmaya hazırlanan Asena, "karantinayı çalışarak geçirdim. Evdeyken sürekli yeni projeler ürettim. Düğün yapacak çiftlerle konuşup, onların hayalindeki düğün konseptini yakalamaya çalıştım. Yeni sezona hazırız. Eğlenmeyi ve eğlendirmeyi özledik" dedi.



