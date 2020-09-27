Arzu Çerkezoğlu kimdir? Arzu Çerkezoğlu kaç yaşında, nereli? Arzu Çerkezoğlu hayatı ve biyografisi!

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ARZU ÇERKEZOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 11 Ağustos 1969

Kaç yaşında: 51yaşında

Şavşat, Türkiye

Eğitim: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Arzu Çerkezoğlu (d. 11 Ağustos 1969; Şavşat, Artvin), Türk doktor, insan hakları aktivisti ve sendikacı. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) mevcut genel başkanı. DİSK'in ilk kadın genel sekreteri olmasını takiben mevcut başkan Kani Beko'nun istifası sonrasında başkanlığa seçilerek DİSK'in ilk kadın başkanı oldu.[

Arzu Çerkezoğlu Türk Tabipleri Birliği ikinci başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu ile evlidir İstanbul Öğrenci Dernekleri Federasyonu'nunda kurucu genel sekreterlik yaptı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden patoloji uzmanı olarak mezun oldu. Doktor olduktan sonra sağlık sendikalarında yer aldı. Tüm Sağlık Sen ve SES'te şube başkanlığı görevini yürüttü. Kamu görevi sona erince 2001'de Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası'na (Dev Sağlık-İş) üye oldu. Burada genel başkanlık yaptı. 2013 Nisan ayında DİSK genel sekreterliğine seçildi.