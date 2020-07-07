Artvin Dokumacılar köyü nerede? Artvin Dokumacılar köyü nereye bağlı? Artvin Dokumacılar köyü nüfusu kaç?

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde bir evde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek diğer evlere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Peki, Artvin Dokumacılar köyü nerede? Artvin Dokumacılar köyü nereye bağlı? Artvin Dokumacılar köyü nerede? Artvin Dokumacılar köyü konumu neresi?

ARTVİN DOKUMACILAR KÖYÜ NEREDE?

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Dokumacılar köyü Sahlep mezrasında yangın çıktığını söyledi.

Eski ahşap evlerin olduğu mezrada yaklaşık 70 hane bulunduğunu, 40 kişinin yaşadığının tahmin edildiğini belirten Doruk, ilk belirlemelere göre yangında can kaybı ve yaralı olmadığını kaydetti.

Dokumacılar köyü konumu: