Artvin'de köye inen kurtlar görüntülendi
ARTVİN'in Yusufeli ilçesi Balcılı köyüne inen 2 kurt vatandaşlar tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.
23.05.2020 09:57 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:08
ARTVİN'in Yusufeli ilçesi Balcılı köyüne inen 2 kurt vatandaşlar tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.
Yusufeli ilçesine bağlı Balcılı köyüne, 2 kurt indi. Köylüler, kurtları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kurtlar, kısa süre sonra ormanlık alana girerek, gözden kayboldu.İlçeye bağlı köylere daha önce de boz ayılar inmişti.
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