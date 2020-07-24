Arpa, yulaf ve buğday üreticisi zorda! Bu yıl hasat nasıl?

Besi hayvancılığının yaygın olduğu Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Karaçam köyünde yemde kullanıldığı için arpa yaygın bir şekilde ekiliyor. Arpanın ardından buğday ve yine yemde kullanılan yulaf ekilen köyde, geçtiğimiz ekim ayında ekimi yapılan tahılların şu günlerde biçimi gerçekleşiyor. Tahıldan arta kalan samanın da beside kullanılması sebebi ile verimin çok önemli olduğu tahıl tarımında bu sene beklentilerinin karşılığını alamayan çiftçiler kara kara düşünüyor. Açığını çevre köylerden karşılamayı planlayan Mihalıççıklı çiftçiler, bu sefer de yoğun talepten dolayı artan saman balyası fiyatlarından dolayı endişe yaşıyorlar. Daha önce balyası 3-4 liradan katılan samanın kilogram fiyatı 1 liraya çıkarken, balya fiyatı ise 7-8 lirayı yükseldi.

KORONAVİRÜS HASATLARI ETKİLEDİ

Mahalle Muhtarı İbrahim Turgut, yeteri kadar arpa ve saman balyası bulamadığı takdirde hayvan sayısını azalmayı bile düşündüğünü söyledi. Alınan verimden memnun olmayan çiftçilerden de olan Muhtar Turgut; "Bu yıl anlamadığımız halde her şey üst üste geldi. Korona virüs sürecinde sokağa çıkma yasaklarından dolayı yeterli ilgi alakayı tarlamıza gösteremedik. Genel olarak köyümüz ve civar mahallerdeki çiftçiler zor durumda. Devletimiz çiftçiye gerekli izinleri gösterse de ilaç, gübre gibi ihtiyaçlarımızı, esnaf kapalı olduğu için karşılayamadık. Bu da haliyle verime net bir şekilde yansıdı" dedi.

"ZAMANSIZ YAĞMURLAR BELİMİZİ BÜKTÜ"

Bütün bunların üzerine hasada yakın yağan sert ve sürekli yağmurlar çiftçiyi üzen başka bir nokta oldu. Sert yağmurların başaktaki tahılı dökerken oluşan seller mahsulü kökünden sökmeye yetti. Bu konuda konuşan 40 yıllık çiftçi Hüdai Turgut, muhtarın dediklerine katılırken şunları belirtti:"Zamanız yağmurlar belimizi büktü, eskiden 40 dekarlık arazimden 20 tona kadar çıkan verim bu sene 8 tonda kaldı. Tahılın yanında saman miktarının azlığı hayvanlarımıza vereceğimiz besinin kalitesine, bu da hayvanların kilosuna yansıyacak tabii ki. Benim en az bin adet saman balyası istiflemem gerekiyor, ama kendi arazilerime baktığımda 500 balya ancak toplarım. Geri kalan ihtiyacım olan balyayı civardan toplamaya çalışacağım. Eğer toplayamazsam havyalarım kışın aç kalır. Bu sene gibi verim düşüklüğü ben hiç görmedim. İnşallah bir çıkış yolu bulacağız."