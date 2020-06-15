Arnavutköy'de sağanak nedeniyle yollar göle döndü  (1)

ARNAVUTKÖY'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü.

Arnavutköy'de 13.15'te başlayan şiddetli yağış nedeniyle caddeleri su bastı. Sağanak yağış Yıldırım Beyazıt Caddesi, Devlet Caddesi ve Necip Fazıl Caddesi başta olmak üzere birçok yolda sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı sürücüler suların içinde zorlukla ilerlerken, su nedeniyle bazı araçlar ilerleyemeyince sürücüler otomobillerinde mahsur kaldı.