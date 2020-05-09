Arka Sokaklar 552. bölüm fragmanı yayımlandı! Arka Sokaklar son bölüm izle

Arka Sokaklar 551. son bölüm izle! Koronavirüs salgınında görevi başınd aolan ekip, gerçek suçluları bulmalılardır. Fakat, Hüsnü'nün evinde virüse karşı Nazike tüm önlemleri almıştır. Her bölüm ayrı maceralar ile ekrana gelen Arka Sokaklar dizisinde kadın cinayetlerinin sır perdesi aralanır. Arka Sokaklar 552. bölüm ve daha fazlası haberimizde.

ARKA SOKAKLAR 552. BÖLÜM FRAGMANI

Sevilen dizinin yayımlanan yeni bölüm fragmanında, Nazike, koronavirüs nedeniyle evdeki önlemleri iyiden iyiye arttırmıştır ve Hüsnü'yü evde her gün ayrı bir macera bekler. Diğer yandan ise Mesut, Tunç'un sözyledikleri ile çileden çıkar. Fakat bu defa Tunç'a hak veren Selin vardır.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekip, kayıp kadın ihbarları lır ve derhal işe koyulur. Bu sırada bir hayat kadınının da kayıp olduğu bilgisi gelir. Kadının satıcısı olan adamı izledikleri sırada, katil zanlısına olduğu düşünülen kişinin sinyallerine ulaşılır. Sinyaller doğrultusunda harekete geçen ekip adama ulaşır. Söz konusu kişiyi yakalayan ekip, onu suçlayabilecekleri delillere ulaşmak için öldürdüğü kadınları gömdüğü yerleri itiraf ettirmeye çalışır. Ancak adam, beklenen itirafı vermez ve mecburen salınan adam yeni bir cinayet daha işler. Hüsnü, aklına gelen bir detay ile adamın peşine tekrar düşer. Peki, Hüsnü'nün şüpheleri doğru çıkacak mıdır?