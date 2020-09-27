Arıza yeni bölüm izleme linki! Arıza 3. bölüm tek parça izle! Arıza 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza son bölüm de neler oldu?

Arıza yeni bölümde izleyiciler ekrana bağlanacak. İşte, Arıza yeni bölüm izleme linki! Arıza 3. bölüm tek parça izle! Arıza yeni bölümde neler olacak? Arıza son bölüm de neler oldu?

ARIZA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali Rıza ve arkadaşları Yaşar'ı etkisiz hale getirerek sevkiyatın yapılmasını engellemişlerdir. Öte yandan Fuat, Haşmet'e giderek internete Burak'ın videosunu servis edenin ve aynı zamanda adresini verenin Haşmet'in sağ kolu Sabri olduğunu iddia eder ve Sabri'yi almak ister. Haşmet izin vermez. İki eski kurt kılıçları çekerek restleşirler.

ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali Rıza gelen telefondan sonra tetiği çekemez. Çünkü telefonun öbür ucunda ailesinin Fuat Ersoylu tarafından rehin alındığını öğrenmiştir. İki taraf arasında artan gerilimi yine iki tarafın güvendiği tek isim olan Halide çözer. Halide'nin beklenmedik zamanlarda ortaya çıkarak kendisine destek olması Ali Rıza'yı etkiler. Üstelik Halide'nin kendi kayıplarını onunla paylaşması ikili arasında yakınlaşmaya neden olur.

Kız kardeşinin katillerinden hesap sormak için yeni bir yol arayan Ali Rıza, Muzaffer'e gider. Zamanında Ersoyluların başını çektiği büyük suç şebekesini çökertmeye çalışan ama başarısız olan Muzaffer'in Ali Rıza'ya bambaşka bir teklifi vardır. Eğer bu teklifi kabul ederse Ali Rıza geri dönüşü olmayan bir yola girecektir. Halide ise ailesini katleden katillerin boynundan kopardığı kolyeyi bulur ve bu ipucunun peşinde düşer. Çünkü o kolye kiminse ailesini katliamında o kişin parmağı vardır. Ali Rıza ise şehrin en büyük suç örgütüne büyük bir darbe indirmek için harekete geçer.

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Arıza 30.00'de başlayacak.

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