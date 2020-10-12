Arıza 6. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Arıza 7. bölüm izle!

Arıza yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Arıza 6. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile pazar akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Arıza yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

ARIZA SON BÖLÜM FULL İZLE...

ARIZA 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Sevilen dizi Arıza 5. bölüm ile pazar akşamı ekrana geldi. Son bölümün ardınan 6. yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Ancak Arıza 6. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayımlanmadı, paylaşıldığı anda haberimizden takip edebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haşmet aklını kurcalayan soruları Ali Rıza'ya sorar. Ali Rıza verdiği cevaplarla Haşmet'in güvenini kazanır ve Haşmet'in sağ kolu olur. Haşmet, Rıza'ya kaleyi içerden çökertmek için konsorsiyuma girmesini ve Ersoylularla el sıkışmasını söyler. Fuat'a baskı yapan Haşmet, Ali Rıza'nın artık onun sağ kolu olduğunu ve onunla sulh içinde bir arada olmaları gerektiğini söyler. Konsorsiyum toplantısına sürpriz bir şekilde katılan Haşmet, aldığı kararla herkesi şaşırtır. Haşmet'in beklenmedik hamlesi karşısında Fuat, kendisine destek aramak için harekete geçer. Geçmişin izlerini süren Halide ise Sadi Aksoy'un peşine düşer ama Sadi Aksoy'un peşine düşen sadece Halide değildir. Ali Rıza da çok farklı bir nedenle Sadi'nin peşindedir. Ancak Ali Rıza'yı Muzaffer'in de içinde olduğu büyük bir sürpriz beklemektedir.