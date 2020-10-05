Arıza 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Arıza son bölümde neler oldu? Arıza 4. bölüm izle!

O3 Medya imzalı, Recai Karagöz'ün yönetmenlik yaptığı, Ozan Aksungur'un senaryosunu yazdığı Arıza yeni bölüm ffragmanı ile merak uyandırdı. Arıza son bölümde neler oldu? Arıza 4. bölümde neler oldu? Arıza oyuncuları kimler?

ARIZA SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? ARIZA 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali Rıza ve Burak birbirlerine meydan okurken, Avukat Füsun'un şikayeti üzerine Haşmet ve Murat'ın emniyette oldukları haberi gelir. Konsorsiyum üyeleri ise toplanarak Sabri'nin Burak tarafından alınmasından duydukları rahatsızlığı ifade ederler. Haşmet, Sabri'yi kurtaran Rıza ile yakınlaşmak ister. Amacı Rıza'nın arkasından kimin olduğunu da öğrenmektir. Rıza'ya teşekkür etmek için durağa geldiğinde durak, Yaşarların silahlı saldırısına uğrar ve ortalık bir anda karışır.

ARIZA 4. BÖLÜM İZLE

ARIZA OYUNCULARI KİMLER?

Tolga Sarıtaş,

Ayça Ayşin Turan,

Ahmet Mümtaz Taylan,

Olgun Toker,

Levent Can,

Cavit Çetin Güner,

Murat Daltaban,

Dilara Aksüyek,

Uygar Özçelik,

Pınar Çağlar Gençtürk,

Ali Rıza Kubilay,

Yağızcan Konyalı,

Yeşim Salkım

ARIZA 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!