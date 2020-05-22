Arefe günü marketler açık mı? Marketler haftasonu çalışıyor mu? 23 Mayıs Cumartesi marketler çalışacak mı? Marketler saat kaça kadar açık?

Ramazan bayramının gelmesi ile birlikte bayramı karşılayan haftasonu ve 23-14-25-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 23 Mayıs Cumartesi haftasonu olması ve Arefe gününe denk gelmesi nedeniyle marketlerin yasak kapsamından muaf olup olmadığı vatandaş tarafından merak ediliyor.Arefe günü marketler açık mı ve saat kaça kadar açık? sorularının yanıtı haberimizde.

AREFE GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

21 Mayıs Perşembe İLE 22 Mayıs Cuma günü marketler halkın 4 günlük yasak öncesi ihtiyaçlarını karşılaması için saat 23.00'kadar açık olacak. Aynı zamanda marketlerle birlikte bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre bayram arife gününe denk gelen23 Mayıs Cumartesi günü 10.00 ve 17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

MARKETLER AÇIK MI?

25 MAYIS PAZARTESİ VE 26 MAYIS SALI GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri ise market, bakkal, manav, kasap ile online satış yapan dükkanlar tamamen kapalı oalcaktır.