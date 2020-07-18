Arda'dan Galatasaray paylaşımı geldi! G.Saray yönetiminin açıklaması sonrası Arda sosyal medyayı sallayan paylaşım yaptı
Uzun süredir transfer gündeminde olan ve adı sıkça Galatasaray'la anılan Arda Turan sosyal medya paylaşımı ile sosyal medyayı salladı. Arda Turan, kişisel Instagram hesabında Galatasaray forması ile gol sevinci yaşadığı bir kareyi paylaştı.
Galatasaray'a transferi yılan hikayesine dönen ve yönetimin "Transfer görüşmesi yapmadık" dediği Arda Turan, yaptığı paylaşımla dikkatleri çekti. Arda Turan, kişisel Instagram hesabında Galatasaray forması ile gol sevinci yaşadığı bir kareyi hikaye bölümünden paylaşarak "Çok şükür bana bir ömür yeter" sözlerini kullandı.
ARDA'DAN GALATASARAY PAYLAŞIMI GELDİ
Arda Turan, kişisel Instagram hesabında Galatasaray forması ile gol sevinci yaşadığı bir kareyi hikaye bölümünden paylaşarak "Çok şükür bana bir ömür yeter" sözlerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Galatasaray kulübü Arda Turan'ın transferi konusunda Başkan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim'in görüşme yaptığı haberlerini şu sözlerle yalanlamıştı: "Başkanımız Mustafa Cengiz ile Teknik Direktörümüz Fatih Terim'in bir toplantı yaptığı ve profesyonel futbolcu Arda Turan'ın kulübümüze transferi hakkında görüştüğüne dair yapılan haber tamamen hayal ürünü olup, söz konusu haberde ifade edildiği gibi bir toplantı ve transfer konuşması gerçekleşmemiştir."