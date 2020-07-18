Arda'dan Galatasaray paylaşımı geldi! G.Saray yönetiminin açıklaması sonrası Arda sosyal medyayı sallayan paylaşım yaptı

Galatasaray'a transferi yılan hikayesine dönen ve yönetimin "Transfer görüşmesi yapmadık" dediği Arda Turan, yaptığı paylaşımla dikkatleri çekti. Arda Turan, kişisel Instagram hesabında Galatasaray forması ile gol sevinci yaşadığı bir kareyi hikaye bölümünden paylaşarak "Çok şükür bana bir ömür yeter" sözlerini kullandı.

ARDA'DAN GALATASARAY PAYLAŞIMI GELDİ

Arda Turan, kişisel Instagram hesabında Galatasaray forması ile gol sevinci yaşadığı bir kareyi hikaye bölümünden paylaşarak "Çok şükür bana bir ömür yeter" sözlerini kullandı.