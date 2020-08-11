Aras Kargo çalışma saatleri - Aras Kargo açılış ve kapanış saatleri - Aras ne zaman açılıyor ne zaman kapanıyor

Türkiye'nin en iyi ve en hızlı kargo şirketlerinden birisi Aras Kargo'dur. 1979 yılında kurulan Aras Kargo'da yaklaşık 12 bin kişi çalışmaktadır. Aras Kargo'nun çalışma saatleri ise çok araştırılıyor. Çünkü özellikle cumartesi günü kargo kaça kadar açık çok merak ediliyor. Aras kargo çalışma saatleri ne zaman, açılış-kapanış saatleri kaçta?

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

PAZARTESİ : 09:00 - 18:00 (Öğlen saatlerinde açıktır!)

SALI : 09:00 - 18:00 (Öğlen saatlerinde açıktır!)

ÇARŞAMBA : 09:00 - 18:00 (Öğlen saatlerinde açıktır!)

PERŞEMBE : 09:00 - 18:00 (Öğlen saatlerinde açıktır!)

CUMA : 09:00 - 18:00 (Öğlen saatlerinde açıktır!)

CUMARTESİ : 09:00 - 15:00 (Kargo teslimi 2'ye kadar)

PAZAR : Pazar günü tüm şubeler kapalıdır!

Aras Kargo hafta içi her gün sabah saat 9'da açılmaktadır. Akşam ise saat 18:00 'a kadar açıktır. Öğlen molası normalde 12:30-13:30 arasındadır. Fakat bu arada bile müşterilerine hizmet vermektedir. Yani öğlen arası olsa bile müşteriler şubeye gidip işlemlerini yapabilirler. Hafta sonu ise pazar günü tüm şubeler kapalı olup sadece cumartesi öğlen 15:00'a kadar açıktır. Yani Aras Kargo'ya cumartesi günü öğlen 3'e kadar gidebilirsiniz. Fakat son kargo çıkışları saat 14:00'da yaıpılıyor diye biliyoruz.

ARAS KARGO AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ NE ZAMAN?

Aras Kargo sabah kaçta açılır : 09:00

Aras Kargo akşam kaçta kapanır : 18:00

Aras Kargo öğlen molası ne zaman : 12:30 - 13:30

Aras Kargo şubeleri hafta içi sabah saat 09:00'da açılmaktadır ve akşam ise saat 18:00'da kapanmaktadır. Öğlen molasında da hizmet veren Aras Kargo, hafta sonu cumartesi günü yine sabah 9'da açılıyor. Fakat cumartesi günü öğlene kadar yani saat 3'e kadar hizmet vermektedir. Siz yine de cumartesi öğleden önce kargo işlemlerinizi yapmak için şubeye gitmeye çalışın.

ARAS KARGO SABAH KAÇTA AÇILIYOR? AKŞAM KAÇTA KAPANIYOR?

Aras Kargo firması pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri sabah saat 09:00 'da açılmaktadır . Akşam ise saat 18:00 'a kadar açıktır . Cumartesi günü ise yine sabah 9'da açılan kargo şubeleri öğlen 15:00 'a kadar açık kalmaktadır. Pazar günü ise tüm şubeler tamamen kapalıdır.

ARAS KARGO CUMARTESİ GÜNÜ KAÇA KADAR AÇIK?

Evet, Aras Kargo cumartesi günleri de açıktır. Fakat öğlene kadar hizmet vermektedir. Kargo firması cumartesi günü sabah 9'da açılıyor ve öğlen 15:00'da kapanıyor. Kargonuzu teslimata çıkartmak için en geç saat 14:00'da şubede olmanız gerekiyor.

ARAS KARGO ÖĞLEN MOLASI AÇIK MI?

Her firmada olduğu gibi Aras Kargo'da da öğle arası mevcuttur. Fakat bu öğlen arası müşterilere yansıtılmamaktadır. Yani öğlen arası da kargolar açıktır. Müşteri olarak giderseniz beklemeden kargo işlemlerinizi halledebilirsiniz.

ARAS KARGO GÖNDERİ YAPIMI VE TESLİM ALIM SAATLERİ NE ZAMANDIR?

Hafta içi Aras Kargo gönderi alımı en geç akşam saat 17:00 'a kadar yapılmaktadır. Yani akşam saat 5'e kadar Aras Kargo şubelerine giderseniz kargo teslimi yapabilirsiniz. Fakat normalde Aras Kargo akşam 6'da kapanıyor. Ama dediğimiz gibi gönderi yapmak istiyorsanız en geç 17:00'a kadar şubede olmanız gerekiyor. Bunun dışında hafta sonu cumartesi günü ise kargo yollamak için en geç saat 14:00 'a kadar şubede bulunmanız lazımdır.

ARAS KARGO ŞUBEYE GİTMEDEN KARGO GÖNDERİMİ OLUYOR MU?

Aras Kargo cep telefonu mobil uygulamasından veya müşteri hizmetlerinden hafta içi en geç saat 15:30'a kadar adres kargo alımı bildiriminde bulunursanız Aras Kargo sizin kargonuzu alır ve gideceği yere bırakmak için şubeye teslim eder. Yani bu durumda şubeye gitmenize gerek kalmaz.

ARAS KARGO TESLİMAT SÜRELERİ NE KADAR SÜRÜYOR?

Aras Kargo'nun teslimat süreleri hizmete göre değişiklik gösteriyor. Bu hizmetlere göre kargo gönderim ücreti de değişiklik göstermektedir. Kısaca hizmete göre teslimat süreleri şu şekilde:

Aras Standart teslimat süreleri :

600 km altı mesafe için : 1 iş günü

600 km üstü mesafe için : 2 iş günü

Aras Günaydın teslimat süreleri :

600 km altı mesafe için : 1 iş günü

600 km üstü mesafe için : 1 iş günü

Aras Güniçi teslimat süreleri :

Aynı gün kargo teslim edilir.

Aras Randevulu teslimat süreleri :

600 km altı mesafe için : 1 iş günü

600 km üstü mesafe için : 2 iş günü

Aras Tahsilatlı teslimat süreleri :

600 km altı mesafe için : 1 iş günü

600 km üstü mesafe için : 2 iş günü

Aras Uçak teslimat süreleri :

600 km altı mesafe için : 1 iş günü

600 km üstü mesafe için : 1 iş günü

Aras Geridönüşlü teslimat süreleri :

600 km altı mesafe için : 1 iş günü

600 km üstü mesafe için : 2 iş günü

Aras Yurtdışı teslimat süreleri :

Ekonomi paket : 2-6 iş günü

Ekspress paket : 1-4 iş günü

ARAS KARGO HAKKINDA BİLGİLER

Aras Kargo 1979 yılında Celal Aras tarafından kurulan bir taşımacılık şirketidir. Türkiye'de faaliyet göstermekte olup yurt dışına da kargo dağıtımı yapmaktadır.

Aras Kargo'nun 900'e yakın şubesi bulunmaktadır. Hemen hemen her ilçede en az 1 tane şubesi yer alan Aras Kargo'nun toplam çalışan sayısı yaklaşık olarak 12 bin civarıdır. Her ay yaklaşık 12 milyon müşteriye hizmet vermektedir.

ARAS KARGO MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI NEDİR?

Aras Kargo'yu "444 25 52" numarasından arayabilirsiniz.