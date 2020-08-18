Arap zamkı nedir? Arap zamkı ne işe yarar, neye iyi gelir?

Arap zamkı, akasya ağaçlarının kabuklarının kesilmesi ile elde edilmektedir. Yetiştiği ağaca da hashab adı verilir ve az miktarda protein içerir, genel yapısının büyük çoğunluğunu karbonhidratlar oluşturur. Madde, yüksek oranda da suda çözünebilir. Arap zamkı hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde...

ARAP ZAMKI NEDİR?

Arap zamkı, Hashab ya da Senegal akasyası (Acecia senegal), Kuzey Afrika'da doğal olarak yetişen ve zamk eldesinde kullanılan bir ağaç türüdür. Ticari değeri yüksek olan bir bitkidir. Anavatanı Arabistan yarımadasıdır.

ARAP ZAMKI NE İŞE YARAR?

Gıda katkı maddesi olarak arap zamkı en yaygın şekerleme endüstrisinde kullanılır. Şeffaf şekerlemelerin üretiminde arap zamkı sakkarozun (sofra şekeri) kristalizasyonunun engellenmesi, ürünün istenilen yapısal ve ağız hissi özelliklerinin iyileştirilmesi için formülasyona katılır. Sakız, nuga ve marşmelovda stabilize edici özelliği için kullanılan arap zamkı; karamel ve yumuşak şekerlemelerde emülgatör olarak ürünün genelinde yağın homojen dağılmasını sağlar.

Meyveli ya da gazlı içeceklerde arap zamkı emülgatör olarak işlev görür. Suda çözünürlüğü yüksek ve asit ortamda kararlı bir katkı maddesi olan arap zamkı kola özütünü ya da meyve aromasını kaplayarak çökelmeleri engeller. Toz içecek formülasyonlarında doğal meyve sularındaki opaklık, ağız hissi ve görünüşü sağlamak için arap zamkından faydalanılır. Ayrıca düşük kalorili ya da diyetetik içeceklerin imalatında arap zamkı ürünü diyet lifi bakımından zenginleştirmek için kullanılır.

Arap zamkı dondurmalarda stabilizatör, fırıncılık ürünlerinde kıvam verici ve yağ içeren muhtelif gıdalarda emülgatör olarak yaygın kullanılan bir katkı maddesidir.

Arap zamkı kozmetik sanayinde çeşitli losyon ve kremlerin bileşimine stabilize etmek, akışkanlığı azaltmak ve sürülme özelliklerini iyileştirmek için ilave edilir. Ayrıca sıvı sabunların üretiminde kullanılan arap zamkı köpüğün kalıcılığını arttırır.

Tekstil endüstrisinde selülöz esaslı kumaşların boyanmasında kullanılan boya karışımlarında arap zamkı kıvam verici olarak işlev görür.

İlaç endüstrisinde emülsiyon formundaki preparatlarda stabilizatör, tabletler için ise bağlayıcı olarak kullanılır.

Boya, mürekkep vb ürünlerin formülasyonuna arap zamkı viskoziteyi kontrol etmek için; suluboyada ise bağlayıcı olarak eklenir.

ARAP ZAMKI NEYE İYİ GELİR?

* Doğal katkı maddesi olan Arap zamkı, sinirli ot ile beraber kaynatılıp balla tatlandırılarak tüketildiğinde öksürüğe,

* Çam sakızı, fındık günlük öğütülüp balla macun yapılarak aç karnına 1 tatlı kaşığı kullanıldığında gastrite,

* Defne tohumu ile beraber öğütülüp balla macun haline getirildiğinde karın ağrısına,

* Ilık suda eritilip, sirkeyle karıştırılarak saçlara uygulandığında kepeğe iyi gelir.

* Arap zamkının kan şeker ve kolesterol seviyelerini düzenleyici etkisi vardır.