Arabada maske takma zorunlu mu? Özel arabada maske takılacak mı? Maske takmak nerelerde yasak, nerelerde serbest? Maske takmamanın cezası ne?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun Tavsiye Kararı, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Bakanlığımız 81 il valiliğine "Covid 19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi. Peki genelgeye göre Arabada maske takma zorunlu mu? Özel arabada maske takılacak mı?Maske takmak nerelerde yasak, nerelerde serbest?

ARABADA MASKE TAKMA ZORUNLU MU?

Ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi.

MASKE TAKMAMANIN CEZASI NE?

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işmler başlatılacak.

Maske takma zorunluluğu kuralına uymayan kişilere idari para cezası uygulanacak.

ÖZEL ARABADA MASKE TAKILACAK MI?

Özel arabada maske kullanımı konusunda yaşadığınız ilin il hıfzıssıhha kurulu kararlarını inceleyebilirsiniz.

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca 13 Nisan tarihinde alınan kararlar şu şekildeydi;

Kurul, toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunması amacıyla 13 Nisan Pazartesi günü saat 00.01'den itibaren il dahilinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (Otobüs, özel halk otobüsleri, minibüsler, Ankaray, Başkentray, metro vb.) ile şehirler arası ve ilçeler arası yolcu taşıyan ulaşım araçları, taksiler, her türlü ticari araç, servis araçları ve içerisinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda geçerli olmak üzere ayrıca şu kararlar alındı:

"Maske kullanılmasının zorunlu tutulması, maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmaması, maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara ayrı ayrı ceza uygulanması, toplu taşıma araçlarında 'yolcu oturma kapasitesinin' azami yüzde 50'si kadar yolcu alınması, seyahat eden veya durakta bekleyen yolcuların sosyal mesafeye uymalarını kolaylaştırmak amacıyla duraklarda ve araçların içerisinde gerekli uyarıların yapılarak ihtiyaç duyulan tedbirlerin alınması, bütün toplu taşıma araçlarında ve duraklarda genel hijyen şartları sağlanarak sıvı el dezenfektanı bulundurulması, araçlardaki sosyal mesafenin korunması ve vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi amacıyla ilgili kurumlarca yoğunluğu önleyici tedbirler alınması gerekmektedir."

MASKE TAKMA ZORUNLU OLAN İLLER HANGİLERİ?

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "Kovid-19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderildi. Genelgeye göre, ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takmak zorunlu olacak.

Genelgede yer alan bilgiler ışığında mesken dışında her yerde maske takmak zorunlu hale gelecek.

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