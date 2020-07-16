Araba yarışı oyunlarına bir yenisi ekleniyor: Dirt 5 | Dirt 5 fragmanı

Araba yarışı oyunları en çok tercih edilen video oyunu türlerinden. Need For Speed, Forza Horizon gibi pek çok oyunun bulunduğu kategoride Dirt yıllardır en çok oynanan oyunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Dirt 5 ne zaman çıkacak? Dirt 5 hangi platformlarda oynanacak? Dirt 5 hakkında merak edilenler haberimizin detaylarında.

ARABA YARIŞI OYUNLARINA BİR YENİSİ EKLENİYOR: DIRT 5

Yarış oyunu tutkunlarının uzun süredir beklediği Dirt 5'ten yeni görüntüler geldi. Codemasters tarafından geliştirilen ve yayınlanan Dirt serisine bir yenisi ekleniyor. Dirt 5'in yeni gelen fragmanı ile birlikte oyuna ait pek çok detay da ortaya çıktı.

Oyun içerisinde pek çok yenilik görülecek. 10 farklı konumun olacağı oyunda bölgeler de açıklandı: Roosevelt Adası, Norveç, Yunanistan, Çin, Fas, Nepal, Arizona, İtalya, Güney Afrika ve Brezilya.

Off-road yarışları hakkında duyumlar da var. Geniş haritalara ek olarak çevrimdışı etkinlik türleri de etkin olacak. Bunlar için Ultra Cross, Landrush, Rally Raid, Ice Breaker, Stampede, Path Finder, Gymkhana, Sprint, Time Trial gibi etkinlik türlerini seçmeniz gerekir. Oyunda 9 yarış türü olacak ve 130'dan fazla etkinlik oyuncular için açık olacak.

Oyun içerisinde çok zorlayıcı ve detaylı parkurlar bulunuyor. Ayrıca araba özelleştirme özelliği de sunuluyor. İnternete bağlı olmadığınız zaman bile uzun soluklu parkurlara sahip olabileceksiniz.

DIRT 5 NE ZAMAN ÇIKACAK? DİRT 5 ÇIKIŞ TARİHİ

9 Ekim'de satışa sunulacak oyunu, PS4 için alanlar da PS5 için ücretsiz yükseltebilecek.

DIRT 5 HANGİ PLATFORMLARDA OYNANACAK?

PC için kesin tarihi belli olan oyun, PS4 ve Xbox One için de aynı dönemde çıkacak. PS5 ve Xbox Series X için de uygun olacak.

DIRT 5 YENİ NESİL KONSOLLARDA OLACAK MI?

PS5, Xbox Series X için desteklenecek oyunun 120 FPS destekleyeceği de açıklandı. Ayrıca PS5'in DualSense kontrolcüsü sayesinde pek çok sağlam özellikte olacak. 4K çözünürlükle 120 Hz ile oyunu oynayabilecek olmak oyun tutkunlarını bayağı heyecanlandırmış durumda.

Yarış oyunları için önemli bir noktada olan Codemasters ekibi, yarış oyunu tutkunları için geliştirdiği Dirt 5 ile uzun süre konuşulacak gibi duruyor.

DIRT 5 FİYATI NE KADAR?

Ön satışta olan Dirt 5'ın PC versiyonu için belirtilen fiyat 92 TL. DIRT 5 Amplified Edition ise 119 TL.

Diğer konsollar için şu an fiyat bilgisi bulunmamaktadır.

DIRT 5 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Oyun hakkında şu an gereksinimler açıklanmamıştır. Dirt 4 için sistem gereksinimleri ise şu şekildedir:

Dirt 4 en düşük sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: 64bit Versions of Windows 7, Windows 8, Windows 10

İşlemci: AMD FX veya Intel Core i3

RAM: 4 GB

Ekran kartı:AMD HD5570 veya Nvidia GT440 - 1GB VRAM desteği ile

Boş alan: 50 GB

Dirt 5 tavsiye edilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: 64bit Versions of Windows 7, Windows 8, Windows 10

İşlemci: Intel Core i5 4690 veya AMD FX 8320

RAM: 8 GB

Ekran kartı:Nvidia GTX 980 veya AMD R9 Fury

Boş alan: 50 GB