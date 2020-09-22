Araba almayı düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel taşıt kredisi faiz oranları

Otomobil fiyatları koronavirüs nedeniyle yükseliş yaşadı. Fabrikaların üretim yapamaması nedeniyle siparişler gecikti. Yeni siparişler ise ileri tarihlere ertelendi. Bu nedenle ikinci el otomobillere rağbet arttı. Talebin artması ve arzın sınırlı kalması nedeniyle bunu fırsat bilenler ikinci el otomobillerin fiyatlarını yukarı çekti. Bazı otomobillerin ikinci elleri sıfırlarından daha pahalıya satılmaya başladı.

Kamu bankalarının sıfır otomobiller için yüzde 0.49-0.69 oranında kredi kampanyası ve ikinci el otomobillerde de yüzde 0.82 oranında faiz uygulaması sona erdi. Kampanyanın sona ermesiyle birlikte faizlerde yükseliş yaşandı.

İşte banka banka taşıt kredisi faiz oranları:

ING Bank

- Kredi tutarı: 50.000 lira

- Kredi vadesi: 36 ay

- Faiz oranı: 1.17

- Kredi taksiti: 1778 lira

- Toplam ödeme: 64.301 lira

YAPI KREDİ

- Kredi tutarı: 50.000 lira

- Kredi vadesi: 36 ay

- Faiz oranı: 1.28

- Kredi taksiti: 1818 lira

- Toplam ödeme: 65.751 lira

TÜRKİYE İŞ BANKASI

- Kredi tutarı: 50.000 lira

- Kredi vadesi: 36 ay

- Faiz oranı: 1.30

- Kredi taksiti: 1818 lira

- Toplam ödeme: 66.012 lira

ALTERNATİFBANK

- Kredi tutarı: 50.000 lira

- Kredi vadesi: 36 ay

- Faiz oranı: 1.31

- Kredi taksiti: 1829 lira

- Toplam ödeme: 66.119 lira

AKBANK

- Kredi tutarı: 50.000 lira

- Kredi vadesi: 36 ay

- Faiz oranı: 1.33

- Kredi taksiti: 1836 lira

- Toplam ödeme: 66.394 lira

QNB FİNANSBANK

- Kredi tutarı: 50.000 lira

- Kredi vadesi: 36 ay

- Faiz oranı: 1.45

- Kredi taksiti: 1880 lira

- Toplam ödeme: 67.966 lira

GARANTİ BBVA

- Kredi tutarı: 50.000 lira

- Kredi vadesi: 36 ay

- Faiz oranı: 1.47

- Kredi taksiti: 1888 lira

- Toplam ödeme: 68.256 lira

HSBC

- Kredi tutarı: 50.000 lira

- Kredi vadesi: 36 ay

- Faiz oranı: 1.80

- Kredi taksiti: 2012 lira

- Toplam ödeme: 72.708 lira

ZİRAAT BANKASI

- Kredi tutarı: 50.000 lira

- Kredi vadesi: 36 ay

- Faiz oranı: 1.32

- Kredi taksiti: 1833 lira

- Toplam ödeme: 65.988 lira

HALBANK

- Kredi tutarı: 50.000 lira

- Kredi vadesi: 36 ay

- Faiz oranı: 1.32

- Kredi taksiti: 1833 lira

- Toplam ödeme: 65.988 lira