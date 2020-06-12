Ara öğün alternatifi: Lahana salatası! Lahana salatası nasıl yapılır?

Sağlıklı ve hafif bir besin tarif olan lahana salatası, düşük kalorisi ve yüksek lezzeti ile ara öğünlerinizde size özel bir alternatif olur. Her evde bulunan malzemelerle yapılan lahaan salatasını ana öğümşerinizde de tercih edebilrisiniz.

GEREKLİ MALZEMELER

500 gr beyaz lahana

2-3 dal maydanoz

Tuz

1 yemek kaşığı toz şeker

1 havuç

1 kase yoğurt

3 yemek kaşığı mayonez

Yarım çay bardağı sirke

YAPILIŞI

Kıyılmış lahanayı, şekeri ve sirkeyi bir kaseye alıp karıştırın. Mayonez, yoğurt ve rendelenmiş havucu, kıyılmış maydanozu ve tuzu da ayrı bir kasede karıştırın. İki karışımı bir araya getirip harmanlayın. Karışımı servis tabağına alın. Afiyet olsun.