Ara öğün alternatifi: Lahana salatası! Lahana salatası nasıl yapılır?
Kilo kontrolü için beslenme düzeninizde ara öğünlere yer veriyorsanız, menü seçeneklerinize biraz lezzet ev görsellik ekleyebilirisiniz. Bunun için de lahana salatası alternatif özel bir seçenek olarak öne çıkıyor.
12.06.2020 12:12 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:26
Sağlıklı ve hafif bir besin tarif olan lahana salatası, düşük kalorisi ve yüksek lezzeti ile ara öğünlerinizde size özel bir alternatif olur. Her evde bulunan malzemelerle yapılan lahaan salatasını ana öğümşerinizde de tercih edebilrisiniz.
GEREKLİ MALZEMELER
500 gr beyaz lahana
2-3 dal maydanoz
Tuz
1 yemek kaşığı toz şeker
1 havuç
1 kase yoğurt
3 yemek kaşığı mayonez
Yarım çay bardağı sirke
YAPILIŞI
Kıyılmış lahanayı, şekeri ve sirkeyi bir kaseye alıp karıştırın. Mayonez, yoğurt ve rendelenmiş havucu, kıyılmış maydanozu ve tuzu da ayrı bir kasede karıştırın. İki karışımı bir araya getirip harmanlayın. Karışımı servis tabağına alın. Afiyet olsun.